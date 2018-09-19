نعى الكاتب مدحت العدل، الفنان الراحل جميل راتب، الذي وافته المنية، صباح اليوم، عن عمر ناهز 92 عامًا، موضحًا أن راتب فنان عالمي رُثي في فرنسا وأمريكا ومصر.

وأضاف العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن كافة أعمال الراحل عظيمة ومؤثرة، خاصة مسلسل "حارة اليهود"، إذ كان يجسد دور المصري من ديانة يهودية ويعشق تراب الوطن.

وأكد أن الفن عندما يرتبط بشخص مثقف موسوعي يصبح أكثر تأثيرا، وراتب تحول إلى طفل من الفرحة والسعادة عند تكريمه في مهرجان الأقصر، مشيرًا إلى أن أعظم أعمال جميل راتب "صمت القصور".