قال أمين سر حركة «فتح» الفلسطينية، أمين مقبول، إنه لا يوجد أى تطورات إيجابية بشأن المصالحة بين حركتى «فتح» و«حماس»، واصفاً سياق التفاوض بينهما بـ«المواقف الجامدة حتى الآن». واستطرد: لا يوجد ما يشير إلى انفراجة قريبة. وأضاف «مقبول» لـ«الوطن»، أن الوفد الفتحاوى الذى يزور القاهرة حضر بدعوة مصرية للاستماع إلى ردود «حماس»، مضيفاً: «ما نسمعه من ردود حماس عبر وسائل الإعلام يشير إلى أنه ليس هناك جديد، فضلاً عن اتباعها منهج التصعيد والاتهامات».

الاحتلال يطلق «غاز سام» على تلاميذ فلسطينيين

واتهم «مقبول» حركة «حماس» بعرقلة مسار التصالح، قائلاً: «هى لم تلتزم بالاتفاقات السابقة وتصر على تعطيل عمل حكومة الوفاق الوطنى فى غزة». وتابع: «المسألة ليست تنازلات بين فتح وحماس، المسألة وطنية وليست حزبية، والمنطقى أن تكون هناك سلطة واحدة وحكومة واحدة وعودة القطاع إلى حضن الوطن، وهذا هو الأساس، وإجراء الانتخابات والعودة إلى صندوق الانتخابات ليحسم الشعب الأمر، فهذا مطلب وطنى عام وليس خاصاً».

وفى سياق آخر، ذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أغلقت مداخل وطرقات بعض القرى والبلدات والشوارع فى القدس المحتلة بالمكعبات الأسمنتية والسواتر الحديدية، فى «يوم الغفران» الذى يعتبر أقدس الأعياد اليهودية.

وأصيب عشرات من طلاب مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل الفلسطينية، اليوم، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وشيع فلسطينيون فى غزة، جثامين 4 استشهدوا برصاص الاحتلال وشظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية، فيما أصيب 3 برصاص الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام فى معتقلات الاحتلال.