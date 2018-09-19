قام مجلس مدينة الخانكة، بدفن طن ونصف من الأسماك التي نفقت ببحيرة عرب العليقات بالأمس، وجرى رفعهم عن طريق حفار ووضعهم داخل سيارة المدفن الصحي وحفر حفرة وإعدامهم بها.

شكل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، لجنة من غريب أحمد علي رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمهندس هاني الشيمي وزارة البيئة، ولجنة من الوزارة والمهندس محمد عبدالرحمن مدير الإدارة الزراعية وأحمد رزق رئيس وحدة عرب العليقات، والسيد الأكشر رئيس وحدة الجبل الأصفر وحسني صلاح وهالة مكرم، لإعداد تقرير بحالة الأسماك.

وأشار طلال ربيع، إلى أنه جرى رفع الأسماك النافقة الموجودة في البحيرة الثالثة عن طريق حفار ووضعهم داخل سيارة المدفن الصحي لدفنهم بالمدفن بعد عمل حفرة داخل المدفن لإعدامهم وعدم وجود بواقي للأسماك حفاظا على أرواح المواطنين وذلك بناء على تقرير اللجنة التي أوصت بإعدام ودفن السمك النافق وسوف يتم الاستكمال باكر لعدم وجود إضاءة داخل البحيرة .

وشهدت بحيرة عرب العليقات نفوق طن ونصف طن أسماك داخل إحدى البحيرات، حيث أوصت لجنة من وزارة الزراعة برفع الأسماك النافقة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة وأخذ عينة منها لبيان سبب النفوق.