واصلت اللجان المتخصصة التابعة لوزارتي الصحة والسياحة أعمالها في التفتيش على جودة الخدمات المقدمة للسائحين في الفنادق والقرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وانتقلت اللجان من مدينة الغردقة إلى فنادق مدينتي سفاجا والقصير ومرسى علم، وضمت أطباء وفنيين من قطاع الطب الوقائي والتفتيش على الأغذية، وشملت أعمال التفتيش تراخيص التشغيل للمنشآت، وإجراء معاينة شاملة للمطابخ وأماكن تخزين المواد الغذائية والمطاعم ومصادر المياه، فضلا عن فحص مياه حمامات السباحة، ومعاينة الغرف، ووصلات الكهرباء، والغاز، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للسائحين.

وبحث اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مع لجنة وزارة الصحة سبل تطوير المنظومة الغذائية بالفنادق السياحية على مستوى المحافظة لرفع الجودة وتقديم وجبات غذائية مراقبة وبأعلى مستويات الأمان.

وأكد المحافظ أنه يجرى العديد من الإجراءات لحماية وسلامة الوافدين للمحافظة خلال قضاء إجازاتهم بفنادق البحر الأحمر.

كما أشار عبدالله إلى أن الاهتمام بالمنظومة الغذائية هو أهم إجراء يجب اتخاذه والعمل على ضمان سلامته لتأثيره على نجاح السياحة بالمحافظة وترك انطباع جيد لدى السائحين مما يترتب عليه زيادة السياحة وتنمية القطاع السياحي بالمحافظة.