قررت وزارة الأوقاف إلغاء تصريح الداعية السلفي محمد سعيد رسلان ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد، معللة ذلك بمخالفته التعليمات المتصلة بشأن خطبة الجمعة.

وكلفت الوزارة الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية، بأداء خطبة الجمعة المقبل بالمسجد الذي كان يخطب به رسلان مع تعيين إمامين متميزين للمسجد.

وأكدت الوزارة في بيان، أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطى أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد، كما أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الديني وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام.

ومن جانب آخر قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إعفاء أي قيادة مهما كان مستواها الوظيفي بالوزارة أو المديريات من عملها القيادي فورا إذا ثبت تمكينها لشخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصيرها في العمل على منعه.

وأكد الوزير أن الحفاظ على المنبر وعلى نشر صحيح الدين قضية أمن ديني وقومي لا تسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهما، في ظل إعلاء شأن القانون ودولة القانون.