كرّم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أوائل الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراة من أبناء أعضاء نقابة المهندسين بالفيوم، في حفل نظمته نقابة المهندسين بالفيوم، بنادي قارون الاجتماعي، مساء الأربعاء.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وشمل فقرات فنية، وعرض "داتا شو" حول نادي المهندسين الجديد المقرر إنشاؤه بمدينة الفيوم الجديدة، وتكريم الفائزين بأفضل 3 تصميمات للنادي.

كما كرّم الطالب أحمد علاء مسامح جمعة، ابن الفيوم الحاصل على المركز الأول على الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة، والطلاب والطالبات المتفوقين في الشهادات العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمهندسين المتميزين بجميع الهيئات الهندسية بالمحافظة.

كما كرّم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في الشهادة الجامعية، وحملة الماجستير والدكتوراة من أبناء أعضاء النقابة، وأسر المتوفين والأعضاء الذين بلغوا السن القانونية للمعاش.

وقد سعد، التهنئة للمكرمين، متمنياً للجميع التوفيق في دراستهم وحياتهم العملية.

وقال سعد إن القيادة السياسية للدولة، تضع على أولوياتها الاهتمام بالمتفوقين علمياً والمبدعين في شتى المجالات، لأنهم يمثلون مستقبل هذا الوطن وأمله في تحقيق التنمية المنشودة، على ضرورة توحيد كل الجهود والإستفادة من جميع الخبرات في النهوض تنموياً بالمحافظة.

وقال المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، إن هذا الاحتفال يجسد تقدير النقابة لأبناء أعضاءها في تفوقهم العلمي، مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود لتحقيق آمال وطموحات جميع أعضاء النقابة، وأن تعود النقابة إلى سابق عهدها من التقدم والإزدهار لتحقق الهدف الأول من إنشاءها لتكون الاستشاري الأول للدولة.

حضر الحفل، أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس هشام والي، نقيب المهندسين بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والشخصيات العامة بالفيوم، وأهدى في نهاية الحفل، نقيب المهندسين بالفيوم، درع النقابة لمحافظ الفيوم، ونقيب عام المهندسين.