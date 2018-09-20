قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن ذهاب الرئيس الأسبق أنور السادات إلى دولة الاحتلال كان مفاجأة كبيرة للغاية.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "مصر وقعت معاهدة سلام لكنها لم تطبع حتى الآن".

وتابع: "مجموعة المخاوف والمشاعر المعادية لأي اتجاه للتسوية تشكلت بعد ثورة يوليو 1952، وحرب فلسطين 1948، أما في أربعينات القرن الماضي، فقد ذهب إسماعيل صدقي باشا إلى ضرورة عدم معاداة اليهود، كما طرح حلًا اقتصاديًا للقضية الفلسطينية، فقد كان رجلًا واسع الأفق".

وأكمل: "وصول السادات إلى مطار اللد مثل هبوط الإنسان على سطح القمر، وعندما وصل إلى إسرائيل عينوا قناصة إلى مكان وصوله، خشية أن يرتكب عملية إرهابية".

وأشار إلى أن السادات استوحى فكرة الذهاب إلى دولة الاحتلال من خلال حديثه مع الرئيس الروماني الأسبق نيكولاي تشاوشيسكو، عن رئيس دولة الاحتلال الأسبق مناحم بيجن، معقبًا: "القرار لم يكن مجنونًا بل كان مدرسة في العمل السياسي".

وتابع: "قرار السادات لم يكن مجنونًا بل كان وجهة نظر سياسية، وبعض زعماء العالم شاركوا فيها مثل الروماني تشاوشيسكو".