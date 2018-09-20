كشفت صور للأقمار الصناعية عن حجم الدمار الذي أحدثته الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مدينة اللاذقية الساحلية السورية، ومنطقة قريبة من مطار دمشق الجوي، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأظهرت الصور التي نشرتها شركة "إيميدات ساتس"، الإسرائيلية للتصوير عبر الأقمار الصناعية، الخميس، مستودعا للأسلحة تم تدميره في اللاذقية، مقابل ما بدا عليه قبل الهجوم.

ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية للضربات الإسرائيلية في سوريا، التي وقعت، الإثنين الماضي، ومن بينها واحدة تظهر بقايا ما يبدو أنها طائرة في محيط مطار دمشق الدولي.