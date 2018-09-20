تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تكريم الفائزين بمنح برنامج الياقات الزرقاء للتعليم الفني بالنظام المزدوج والتي تنظمها جمعية أصدقاء كفالة اليتيم، بالتعاون مع كل من مؤسسة غبور للتنمية، ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وشركة ستاركيم للتجارة، ومنتدى التدريب والتعليم التابع للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمركز الثقافي المصري الألماني.

وقالت الوزيرة في بيان لها أن البرنامج هذا العام نجح في تغطية خمس محافظات، هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، بدلًا من ثلاثة محافظات خلال نسختيه السابقتين، بينما بلغ عدد المنح المقدمة 20 منحة، صعودًا من خمس منح قُدمت العام السابق.

جدير بالذكر، أن البرنامج وفر الفرصة لخمسة من أبناء دور الرعاية للالتحاق بمدرسة ثانوية فنية تعتمد نظام التعليم المزدوج، فيما تمكن 15 آخرين من الالتحاق بمدرسة مهنية مطورة، وهي مدارس تعليم فني تتبع وزارة الصناعة، قامت بتطويرها مؤسسة غبور للتنمية، وتديرها أكاديميًا مدرسة ساكسوني الدولية.

وبينما يُمنح طلاب المدرسة الثانوية الفنية التي تعتمد نظام التعليم المزدوج رواتب شهرية، وتأمينًا اجتماعيًا، وتأمينًا على الحياة، بالإضافة إلى منحة أساسية لمدة عام ونصف لتعلم اللغة الألمانية؛ يحصل طلبة المدارس المهنية المطورة على فرص الدراسة باللغة الإنجليزية والتدريب على مختلف المعدات والأجهزة الفنية وفق أحدث المناهج الألمانية وعلى يد أفضل الخبراء الألمان.