تتسابق الجامعات الحكومية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتجهيز وتجميل الحرم الجامعى، وإعداد خطط لعودة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالجامعات المصرية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وتوجيه كافة مشاريع التخرج بالجامعات لخدمة الخطط التنفيذية للدولة. من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية بدء العام الدراسى الجديد بتحية العلم باعتباره رمزاً للوطن، مشيراً إلى أن «هذا التقليد تم تطبيقه بالجامعات منذ العام الماضى ولاقى تجاوباً من الطلاب والقيادات الجامعية»، وشدد «عبدالغفار» على انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز منشآتها الجامعية والمعامل والورش، والإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية مع أول يوم بالدراسة، والمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لكافة مرافقها، موضحاً أهمية انتهاج أسلوب المبادرة والمبادأة سبيلاً فى مواجهة الأزمات الطارئة.

وقال وزير التعليم العالى، إنه «طالب رؤساء الجامعات بتوفير جميع إجراءات السلامة والدفاع المدنى اللازمة لحماية وتأمين الأفراد والمنشآت الجامعية، واعتماد خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الحرم الجامعى فى كل جامعة، وتنظيم عمليات الدخول على البوابات من خلال أساليب أمنية حديثة، مع ضرورة تحقيق الانضباط فى العملية التعليمية ووجود القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضماناً لحُسن سير العملية التعليمية، معرباً عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية»، وأشار «عبدالغفار» إلى أن «العام الجامعى الجديد سيشهد اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بأهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها؛ لدورها المهم فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب»، مطالباً الجامعات بالإعلان عن خططها للأنشطة الطلابية منذ بدء الدراسة وعلى مدار العام بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات ومعهد إعداد القادة بحلوان، وحث «عبدالغفار» الجامعات على التنافس من خلال مسابقة اختيار أفضل جامعة مصرية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المسابقة جعل الجامعات تعتمد على مواردها فى رفع كفاءة منشآتها واستعداداً لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

وزير التعليم العالى: توفير إجراءات السلامة والدفاع المدنى لحماية الأفراد والمنشآت

وبالنسبة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، قال «عبدالغفّار» إنه سيتم توفير المناهج الدراسية فى صورة إلكترونية سهلة الاستخدام، واستخدام الوسائل التكنولوجية فى الامتحانات بما يتناسب مع احتياجات ذوى الإعاقة دون الإخلال بمحتوى المنهج العلمى أو الامتحانات، وتجهيز المبانى بكافة التصميمات لتساعد المعاقين على الحركة بيسر، خاصة ذوى الإعاقة الحركية. من جهته، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن «الجامعة انتهت من تطوير القاعات الدراسية والمدرجات والمدن الجامعية وكذلك الطرق الداخلية بالجامعة والكليات الواقعة خارج نطاق الحرم الجامعى»، لافتاً إلى أن التجديدات جاءت وفقاً لخطة مجلس الجامعة للتنافس على مقعد «أفضل جامعة» تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسى التى أعلن عنها فى «مؤتمر الشباب».

وأضاف نجم لـ«الوطن» أن «الجامعة انتهت من وضع الجداول والمقررات الدراسية لجميع الفرق الجديدة والقدامى، بالإضافة إلى وضع خطة لإقامة كرنفال لاستقبال الطلاب الجدد بالعديد من البرامج والأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية، بدءاً من أول يوم دراسى لهم»، منوهاً بأن «هناك تعليمات مشددة من قبل مجلس الجامعة لجميع الكليات بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة الإمكانيات لهم». وفى السياق، قال الدكتور نظمى عبدالحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون قطاع البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن «الجامعة أنهت جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعى الجديد»، موضحاً أن «مجلس الجامعة وجه بتوزيع دليل استرشادى للطلبة يوضح ويشرح كل ما تشمله وتحتويه الكلية التابع لها الطالب، مع تجميل الكليات من الداخل والخارج».

ولفت «نظمى» إلى أنه «تم التأكد من سلامة جميع مدرجات ومبانى الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، وأيضاً إقامة خيمة لاستقبال الطلاب الجدد أمام كل كلية ووضع لوحات تعريفية واسترشادية مضيئة للأماكن والكليات وأروقة الجامعة ودهان الأرصفة والبلدورات وتغيير واستبدال الأعلام القديمة بأخرى جديدة للكليات». وأوضح «نظمى» أن الجامعة ستطبق نظام دخول الطلاب بـ«الكروت الممغنطة» من البوابات الإلكترونية المخصّصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويجرى حالياً الانتهاء من تركيب وتشغيل وتسليم الكروت الممغنطة لطلاب الكليات التابعة للحرم الجامعى أ، وهى «الآداب والحقوق وعلوم والحاسبات والمعلومات وكذلك طلاب التعليم المفتوح»، لبدء العمل بالمنظومة الإلكترونية من أول يوم للدراسة، موضحاً أنه من خلال هذه المنظومة سيتم معرفة ميعاد دخول وخروج الطالب من الجامعة، وكذلك متابعة حضوره وغيابه عن المحاضرات، إضافة إلى تحميل جميع البيانات الدراسية الخاصة بالطالب عبر مراحل دراسته بالجامعة.

«نجم»: انتهينا من تطوير القاعات والمدرجات والمدن والطرق الداخلية

فيما أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن «الجامعة انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد، سواء بالحرم الجامعى القديم فى مدينة سوهاج، أو الحرم الجديد فى مدينة الكوامل»، مشيراً إلى أن «جميع كليات الجامعة ستنظم حفل استقبال للطلاب الجدد فى أول أيام الدراسة بها، بهدف تعريفهم بالخدمات والأنشطة التى تقدمها الجامعة، ولا سيما الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والرحلات، وكذلك مساهمات صندوق التكافل الاجتماعى فى خدمة الطلاب». وقال الدكتور محمد جلال، القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، إن «الجامعة وضعت مجموعة من الخطط والبرامج بهدف توفير البيئة الأكاديمية التى تساعد الطلاب على التفوق والتميز، وتشجيعهم وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الطلابية واكتشاف مواهبهم، وتنميتها لتوفير حياة جامعية منضبطة وممتعة ومنتجة خلال العام الدراسى الجديد».

شعار جامعة حلوان بعد تجديده

الطلاب أثناء سداد المصروفات إلكترونياً