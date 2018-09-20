وقع المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، عقدا مع الاتحاد المكون من Sieyuan Electric Co.LTD & Eastern Green Power PTE .LTD، لتنفيذ مشروع محطة محولات أسيوط شرق جهد 66/ 22 – 11 كيلوفوت سعة 4×40 ميجافولت أمبير من النوع المعزول بالغاز (GIS) بمنطقة كهرباء مصر الوسطى.

وأوضح عبدالرحيم، في بيان اليوم، أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى 163.8 مليون جنيه مصري، ويجري التمويل خصما من اعتمادات منطقة كهرباء مصر الوسطى، بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرا تبدأ من تاريخ التعاقد.

وأضاف أن حجم الأعمال المطلوب يتضمن 20 خلية جهد 66 ك.ف، (2) موزع جهد 22 ك.ف، (2) موزع جهد 11 ك.ف، إضافة إلى مهمات الوقاية والإتصالات والأعمال المدنية للمحطة.