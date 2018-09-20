6 معلومات عن شقق "الإسكان الاجتماعي" الجديدة.. تعرف عليها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفیذ 4340 وحدة سكنية (217 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة شرق بورسعيد "سلام".

وإليك المعلومات الكاملة عن تنفيذ الوحدات:

1- تتولى تنفيذ الوحدات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

2- جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالإسكان الاجتماعي، وهي، مركز طبي، وبلغت نسبة الإنجاز 65 %، وحضانة، وبلغت نسبة الإنجاز 45 %، ونادٍ اجتماعي، وبلغت نسبة الإنجاز 65 %، وسوق تجارية (8 محال)، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، بجانب تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، ونقطة شرطة، ونقطة إطفاء.

3- جارٍ تنفيذ مرافق المشروع (طرق – مياه – صرف صحى –ري – كهرباء)، وتنفيذ الطريق الرئيسي بالحد الشرقي والجنوبي بطول 5 كم، بقيمة تعاقدية 415 مليون جنيه.

4- جارٍ تنفیذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م٣/يوم، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 35 %.

5- الطاقة الإجمالية لمحطة تحلية مياه البحر، 250 ألف م3/يوم، لخدمة المدينة، والمنطقة الصناعية، والميناء.

6- سيتم تنفيذ مشروع مرافق وإسكان سياحي، ومارينا وبحيرات مائية بالمنطقة.