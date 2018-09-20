قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة أغلقت 46 صيدلية مخالفة، كما حررت 158 محضرا للصيدليات المخالفة وذلك خلال حملات تفتيشية على الصيدليات العامة ومخازن الأدوية الخاصة بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة على سوق الدواء بالمحافظة ورصد المخالفات.

قال المحافظ، إن ملف الصحة من أكثر الملفات التي يوليها اهتمامه ولن يتهاون في صحة المواطن المنياوي، موجها وكيل وزارة الصحة بتكثيف حملات التفتيش لمتابعة الالتزام بكافة القواعد والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الصيدلي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشددا على استمرار تلك الحملات بنطاق المحافظة تطبيقا للقانون بكل حزم وردع المخالفين حرصا وصحة وحياة المواطنين.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، أن القرارات جاءت عقب قيام إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بحملات مكبرة على عدد من الصيدليات العامة ومخازن الأدوية الخاصة بمراكز ومدن المحافظة.

وقالت وكيل وزارة الصحة، إن الحملة شملت المرور على 691 صيدلية عامة، إضافة إلى 17 مخزن أدوية خاصة، وحملة تفتيشية مع الجهات الرقابية وأسفرت الحملات عن تحرير 158 محضرا شرطيا للصيدليات المخالفة، واصدار 46 قرار غلق إداري.