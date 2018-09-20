تنظم مكتبة الإسكندرية، الأربعاء المقبل، الحفل الختامي لبرنامج "القراءة الكبرى في مكتبة الإسكندرية" لعام 2018، الذي تنظمه المكتبة للعام العاشر على التوالي خلال الفترة من يونيه إلى سبتمبر، بالتعاون مع كل من "امديست" والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

وأوضحت المكتبة أن برنامج القراءة الكبرى للكبار يبدأ من 16 سنة، ويجري من خلاله إقامة أنشطة متنوعة حول عمل أدبي معين بهدف تشجيع الجمهور العام على القراءة والتعبير عن أفكار المشاركين بطريقة إبداعية، حيث سيقدم قصتين قصيرتين هما "القلب الواشي" و"قناع الموت الأحمر" للكاتب الأمريكي إدغار آلان بو.

وأشارت المكتبة، في بيان لها، إلى أن الحفل سيقدم عرض "القلب الواشي" باللغة العربية تصاحبها ترجمة إلى لغة الإشارة، فيما سيقدم عرض "قناع الموت الأحمر" بلغة الإشارة ومصحوبَا بترجمة صوتية، بهدف الدمج بين المشاركين بورشة المسرح من الصم وضعاف السمع مع المتكلمين.

فيما يتضمن البرنامج أنشطة مختلفة تشمل مجموعة من المسابقات واللقاءات وورش العمل، منها ورشة الكتابة والمسرح، وأيضًا ورشة "فكِّرْ وعبِّرْ" للصم والبكم.

ويشمل الحفل الختامي، الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقات المقامة حول مجموعة القصص القصيرة، "كتابة المقال باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، والمسابقة الفنية، والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك القراءة العلنية باللغة العربية"، التي تنظم لأول مرة خلال هذا العام، وتكريم المشاركين في جميع ورش العمل.

ويتضمن الحفل عروض مسرحية للقصتين القصيرتين "القلب الواشي" و"قناع الموت الأحمر" كنتاج ورشة عمل الكتابة والمسرح، التي قام المشاركون خلالها بتحويل الرواية إلى نص مسرحي وتمثيله، التي قام بعضهم بتأليف مقطوعات موسيقية خصيصا للعروض المسرحية، ويقدم العرض باللغة العربية، وتصاحبه ترجمة إلى لغة الإشارة.