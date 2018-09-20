شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات، بشأن مبادرة "مشروعك "، ووقع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وذكرت وزارة التنمية، في بيان ايوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة واهتمامها بالمشروعات الصغيرة، والعمل على تقديم كافة التيسيرات لأصحاب تلك المشروعات والراغبين في إقامتها، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق تضافر الجهود بين الوزارة والجهاز لضمان نجاح مبادرة "مشروعك" وتحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها المبادرة، والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز.

وأعرب وزير التنمية، حسب البيان، عن سعادته بهذا التعاون مع الجهاز، مؤكدا حرص الوزارة على الدعم المستمر للمشروعات الصغيرة، موضحا أنها تهدف إلى التنسيق بين مختلف الجهات التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في التطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى إطلاق الوزارة المشروع القومي للتنمية المحلية المجتمعية والبشرية والمحلية "مبادرة مشروعك" لتمويل الشباب عن طريق الشباك الأخضر لخلق فرص عمل في مختلف المجالات واتاحة التمويل اللازم لهم.

فيما صرحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز يعمل على التوسع والتطوير في كافة الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز بما يسهم في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ودفع الاقتصاد القومي.

وأضافت أن الجهاز على أتم استعداد لتقديم كل سبل الدعم لمشروع "مشروعك" لضمان نجاحه والوصول الى كافة أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات، وذلك بآليات معتمدة ونظم متابعة جيدة.