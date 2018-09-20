الثقافة : فعاليات متعددة ومكثفة فى الدورة الـ 11 لمهرجان المسرح العربي

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واسماعيل عبد الله امين عام الهيئة العربية للمسرح فى حضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى والمنسق العام للمهرجان اتفاقية تنظيم الدورة الحادية عشر لمهرجان المسرح العربى التى تستضيفها مصر فى الفترة من 10 حتى 16 يناير 2019 .

اعلنت عبد الدايم فخرها باستضافة مصر للدورة الـ 11 من مهرجان المسرح العربى مؤكدة ان فن المسرح يعد احد الوسائل الهامة للارتقاء بالوعى وتطوير الملكات وترسيخ الهوية الوطنية كما انه مرآة عاكسة لملامح المجتمعات ومحفزاً قوياً للالتزام بالقيم النبيلة واضافت ان اقامة هذه الدورة تجسد استراتيجية التنمية المسرحية التى اقرها اجتماعا وزراء الثقافة العرب فى الرياض وتونس عامى 2015 و2016 والتى تتوافق مع الخطة التنويرية لوزارة الثقافة وتوجهات الهيئة العربية للمسرح الهادفة الى تفعيل ونشر وتوثيق المسرح العربى .

واشارت وزير الثقافة ان حفل الافتتاح يتضمن عرضاً فنياً ضخماً وكلمة لاحد القامات الهامة فى فن المسرح الى جانب فعاليات متعددة ومكثفة تشمل تقديم افضل الابداعات المتخصصة فى الوطن العربى وعروض مصرية وعربيه بارزة حققت نجاحاً فنياً وجماهيرياً خلال عام 2018 لتتنافس جميعها على جائزة الدكتور سلطان بن محمد القاسمى مع تكريم 15 شخصية من رموز المسرح المصرى وعدة انشطة اخرى تتناول مختلف الوان الفنون المسرحية منها مؤتمراً فكرياً بعنوان همزة وصل .. نقد التجربة للمسرح المصرى ، ورش عمل ، معارض للكتب والصور الفوتوغرافية ، ندوات نقدية تطبيقية ، مؤتمرات صحفية لمناقشة الاعمال ، لقاءات مع مؤسسات مسرحية دولية ، اصدار مؤلفات لمبدعين مصريين ، نشرة يومية لمتابعة الفعاليات وتتويج الفائزين فى مسابقة كتابة النص المسرحى الموجه للكبار والصغار والتى يتم الاعلان عنهم قبل نهاية 2018 شهد توقيع الاتفاق من جانب الهيئه العربيه للمسرح حسن النفالي (المغرب) والمخرج غنام غنام ( الاردن) ومن اعضاء اللجنه التنفذيه في مصر الدكتور سامح مهران والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصريه والمخرج الكبير عصام السيد واسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح