زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، جامعة كفر الشيخ، حيث كان في استقباله الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، والدكتورعبد الرازق، والدكتور علي أبوشوشة، نائبا رئيس الجامعة، وبعض أساتذه الجامعة، وذلك لبحث عدد من الملفات التنموية والمجتمعية.

قال المحافظ، إن جامعة كفر الشيخ صرح علمي متميز وتعد من أهم الجامعات على المستوى الوطني والإقليمي وسيتم الاستعانة بأساتذة الجامعة في إقامة المشروعات التنموية باعتبارها الذراع الأيمن للمحافظة.

وناقش المحافظ، الاستعدادات لبدء الدراسة بالعام الجامعي وتأمين العملية التعليمية والدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في التنوير والتعليم ودور أجهزة الأمن في تأمين أداء الجامعة لرسالتها، واستعداد الجامعة الكامل للتعاون المشترك لخدمة المجتمع وأداء رسالتها بما يعكس التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضح المحافظ، أن الزيارة تأتي تأكيدا لدور جامعة كفرالشيخ في التعاون مع المحافظة لخدمة شعب المحافظة في كافة المجالات، موضحا أن الجامعة كانت وستظل بيت الخبرة الذي يقدم الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع وفق أحدث الأسس العلمية والعالمية، مشيدا بما شهدته السنوات الماضية من تعاون وثيق بين جامعة كفرالشيخ والمحافظة.