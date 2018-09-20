قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه شارك في مؤتمر السلام العالمي الذي عقد العام الماضي، بسانت كاترين في جنوب سيناء، مؤكدا أنه كان عملًا رائعًا بذل فيه مجهودا ضخما لكن "كان ينقصه التسويق".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أسامة الأزهري، وكيل المجلس، لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة المؤتمر الدولي بعنوان "ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي" تحت شعار "هنا نصلي معا" في الفترة من 18– 19 أكتوبر 2018 بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

ورد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قائلاً: معرفناش نسوق المؤتمر الأول في العام الماضي، ولكن هذا العام ستتضافر الجهود للإعداد الجيد للمؤتمر الثاني الذي سيعقد في يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.

وأشار فوده إلى أنه سيجري عقد مؤتمرًا صحفيًا، في 5 من شهر أكتوبر المقبل، للإعلان عن تفاصيل "مؤتمر السلام العالمي.. معا نصلي"، بالتزامن مع حفل غنائي كبير بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر من إحياء مدحت صالح، ومروة مجدي.