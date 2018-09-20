مخاوف في مصانع الحديد بعد قرار تركيا فرض رسوم 25% على واردات الصلب

أعلنت الحكومة التركية، اليوم، فرض رسوم جمركية إضافية 25% على وارداتها من الصلب المسطح وحديد التسليح وغيرها من منتجات الصلب لمدة 200 يوم، بدءا من اليوم، طبقاً للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية فى تركيا، وهو القرار الذي أثار مخاوف المصانع المصرية العاملة في قطاع الصلب من تضرر السوق المصرية.

وكانت وزارة التجارة التركية بدأت تحقيقات مكثفة في نهاية إبريل الماضى لتحديد ما إذا كانت إجراءات الحماية ضد واردات الحديد والصلب ضرورية لحماية الصناعة المحلية من ضرر تلك الواردات وهو ما أثبتته نتائج التحقيقات في نهاية الأسبوع الماضي.

وتطبق تلك الرسوم بالإضافة إلى أي رسوم إغراق سارية ضد واردات الصلب من بعض الدول مثل الصين وفيتنام وماليزيا وتايوان حيث تصل تلك الرسوم إلى 25%.

وقال أحد كبار المنتجين في قطاع الحديد لـ"الوطن" إن القرار التركي قد يكون له انعكاسات "خطيرة" على المصانع المصرية، وأضاف: "ما يحدث سيؤدي إلي تحول مجرى التجارة العالمية إلى دول أخرى لا يوجد بها إجراءات حمائية مما يهدد صناعاتها المحلية ومن بينها مصر".

وأكد أن السوق المصرية معرضة لمخاطر الإغراق بسبب إغلاق كافة الأسواق الخارجية، في الوقت الذي ترتبط فيه مصر باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول، في ظل عدم وجود رسوم حمائية على واردات مصر من الصلب.

وأضاف: "القرار التركي سيعني ببساطة أن يتم توجيه منتجات الصلب التي كان تصدر لتركيا إلى أسواق بديلة، وفي مقدمة تلك الأسواق السوق المصرية".

من جانبه، قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لـ"الوطن" إن مصر ستتأثر حتما بالقرار، لأن تركيا من الدول التي تستورد الصلب المسطح من مصر وفقاً للاتفاقيات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أن شركات الحديد المصرية تبحث حالياً تأثير القرار على الصادرات، مضيفاً: "نحن مقبلون على حرب تجارية قادمة في صناعة الصلب، ولابد أن نقوم بدورنا حتى لا نتأثر بما يحدث عالميا بعد فوات الأوان".