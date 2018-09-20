ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية البشرية والأعمال الخيرية، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "اكتشف قدراتك وارسم طريق حياتك"، وذلك يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

يحاضر في تلك الندوة الكاتب والخبير التنموي الأستاذ وائل فتحي مقلد؛ رئيس الجمعية المصرية للتنمية البشرية.

وتدور الندوة حول أن كل فرد له قدرات ومهارات ولكن لا يستطيع البعض اكتشافها، وأن لكل فرد حلم وأمل وطموح ولكن قلة من يستطيعون تخطيط أحلامهم وأن تحاكي أرض الواقع، كل ذلك سيتم مناقشته خلال الندوة من خلال كيف نتكلم ونعبر، كيف نسأل ونجاوب، كيف نفكر ونرتب، كيف نحدد أهدافنا ونخطط لتحقيقها.