ترك المكاتب والتواجد فى الشارع والمرور الميدانى على المواقع الخدمية والمرافق العامة التى تمس حياة المواطنين خلال الفترة الصباحية .. كان ذلك من أبرز تكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن أثناء إجتماعه بهم بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ، والتى تضمنت أيضاً تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بالتواصل الجماهيرى المباشر للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد حلول مبتكرة وسريعة لها ، وخاصة الصرف الصحى والطرق والإنارة ووسائل المواصلات والباعة الجائلين والإشغالات ، بجانب إزالة التعديات على أراضى الدولة سواء الزراعية أو المبانى وأيضاً نهر النيل ، بالإضافة إلى الإستعداد للموسم السياحى القادم بإظهار الشكل الحضارى من نظافة عامة وتجميل وتقليم للأشجار والإهتمام بالحدائق العامة ، فضلاً عن تطوير إدارة بحيرة ناصر لزيادة الإنتاج السمكى ، وبالتوازى ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء فى الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية ، وخلال الإجتماع أعلن اللواء أحمد إبراهيم عن تنظيم مسابقة على مستوى المدن والقرى والأحياء لإختيار أفضل مدينة وقرية وحى من أجل خلق روح التنافس الإيجابى والعمل بروح الفريق الواحد لإعلاء شأن هذه المحافظة العريقة ، موضحاً بأن الفترة القادمة تتطلب السعى الجاد نحو تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى البسيط من خلال الجولات الميدانية داخل قطاعات الخدمات ولاسيما المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والمخابز البلدية مع التركيز على الجوانب الإدارية المتعلقة بالنظافة العامة والصيانة والبنية الأساسية لهذه القطاعات ، وأكد محافظ أسوان على ضرورة المتابعة الدؤوبة وإستعجال تنفيذ المشروعات الجارية فى نطاق المدن والقرى طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة والإعتمادات المدرجة مع إقتراح مشروعات أخرى تستهدف الإرتقاء بمستوى المعيشة وبث الأمل فى نفوس أبناء المحافظة لمستقبل أفضل ، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لتوزيع منافذ متحركة داخل المدن والقرى لتوفير السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بالأسواق المحلية حيث سيتم الإعلان للجمهور عن توقيتات ومواقع تمركز هذه المنافذ فور الإنتهاء من تنسيقها ، وكشف المحافظ عن أن اللجنة الفنية التى وجه بها أثناء زيارته لقرية بنبان بحرى توصلت إلى أن السبب الرئيسي لظاهرة المياه الجوفية ترجع إلى إستخدام الأهالى لنظام البيارات والخزانات الأرضية فى الصرف الصحى مما أدى إلى تسرب المياه للأماكن الأقل فى المنسوب ولذا سيتم التنسيق مع الأهالى لرفع منسوب هذه الأماكن مع تشغيل سيارات الشفط وطلمبات الرفع بشكل تبادلى لحين تنفيذ مشروع متكامل لإدخال خدمة الصرف الصحى للقرية ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتغطية كافة البالوعات وغرف تفتيش الصرف الصحى للحفاظ على سلامة وأرواح الأطفال وكبار السن والمشاة ، بجانب التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة تجار ومخازن الخردة للحد من ظاهرة سرقة أغطية البالوعات ، وطالب اللواء أحمد إبراهيم من رؤساء المراكز والمدن بإستثمار قوى المجتمع المختلفة من مستثمرين وهيئات وشركات ومجتمع مدنى فى المشاركة المجتمعية مع إستغلال المميزات التنافسية وإبراز نقاط القوة ومنها الإهتمام بالحرف البيئية والمنتجات اليدوية التراثية وتنظيم معارض داخلية وخارجية لها للحفاظ على التراث الفنى وزيادة فرص العمل للأسر المنتجة .