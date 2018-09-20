قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، لـ"الوطن"، إنه سيتم خلال ساعات نقل علاء وجمال مبارك ومتهمين آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، إلى قسم شرطة مصر الجديدة، تمهيدًا لإخلاء سبيلهم عقب دفع مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما، وذلك تنفيذًا لأمر المحكمة.