بالصور| جمع 22 ألف طن "قش أرز" بـ50 موقعا في كفر الشيخ

أعلن جهاز شؤون البيئة، برئاسة الدكتور محمد صلاح، جمع 22 ألف طن من قش الأرز بمحافظة كفرالشيخ، بـ50 موقعًا للتجميع، مقابل 60 جنيها للطن الواحد.

وأشار الجهاز، في بيان له، إلى أنه جاري الجمع بالمواقع حتى انتهاء موسم الحصاد وتدوير "قش الأرز" إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، بهدف القضاء على ظاهرة حرق "قش الأرز"، بعد نجاح استراتيجية وزارة البيئة في رفع القيمة الاقتصادية للمخلفات الزراعية، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وذكر جهاز شؤون البيئة، أن الحد من السحابة السوداء يرجع إلى ارتفاع أسعار "قش الأرز"، وقيمته في تحويله إلى قيمة اقتصادية، وأيضا بسبب التوعية التي قام بها الجهاز بعدم حرق قش الأرز للاستفادة اقتصاديا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.