يعتمد نظام التعليم الجديد على عناصر عدة، منها استخدام بنك المعرفة حيث يحتوي على نسخ تفاعلية من الكتب الدراسية ومصادر تعليمية شيقة للطلاب، ليتفاعل معها الطالب من خلال "التابلت".

وللاستفادة من بنك المعرفة المصري، يجري التسجيل على أي بوابة من بواباته بالمجان بموجب الرقم القومي من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، وينطبق ذلك على كل بوابات البنك عدا بوابة الباحثين، التي يتطلب التسجيل فيها أن تكون المرة الأولى من خلال شبكة الإنترنت الخاصة بالجهة البحثية، أو الأكاديمية المسجلة أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالجامعات أو المراكز البحثية.

وإذا كانت الجهة البحثية أو الأكاديمية غير مسجلة على الخادم الرئيسي لبنك المعرفة المصري يجري إرسال بطاقات الشبكة الخاصة بالجهة البحثية، أو الأكاديمية من خلال الدعم الفني لبنك المعرفة المصري. والخطوات التفصيلية:

- الدخول إلى موقع بنك المعرفة المصري. https://www.ekb.eg/ar/home

- اختيار سجل معانا.

- اختيار بوابة الطلاب والمعلمين.

- إدخال المعلومات الشخصية.

- سوف تصلك رسالة تأكيد عبر بريدك الإلكتروني، بها اسم المستخدم وكلمة السر، وينبغي الاحتفاظ بها للتمكن من تصفح الموقع.

- الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر.

ويعد بنك المعرفة المصري EKB أكبر مجموعة في العالم من الموارد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت، التي يمكن الوصول إليها مجانًا للمصريين جميعا، حيث يوفر مقاطع فيديو، ومقالات، وموارد أخرى لمساعدة المصريين من الأعمار كافة على تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال أكثر من 25 ناشرًا من صفوة الناشرين على مستوى العالم شاركوا بتقديم مقاطع فيديو، ومقالات، وصور، وملفات صوتية، ومواد تفاعلية، وأدلة تعلّم لإنشاء مكتبة ثرية تضم موارد تعليمية قيمة يُقدر عددها بالملايين، حسب موقع البنك.