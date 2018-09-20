أعلن أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ولفيف من قيادات الوزارة، وعدد من قيادات القطاع الخاص الممثل في اتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية شارك في تكريم 23 طالبًا من خريجي نظام التعليم والتدريب المزدوج الذي نُفذ بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، بدعم من وكالة التعاون الألمانية GIZ، كما كرم 16 مدرسة، و14 وحدة إقليمية، و21 شركة، وعرض فيلم وثائقي عن نظام وآليات التعليم المزدوج.

وأثنى نائب وزير التعليم على هذه الاحتفالية، مؤكدًا دعم القيادة السياسية للتعليم العام بصفة عامة، والتعليم الفني بصفة خاصة. وأشار إلى أن أهم ما يميز نظام التعليم المزدوج تخريج كوادر فنية تواكب التطوير التعليمي، والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد أهمية تعاون الجميع في المجال التعليمي لإعادة شخصية الطالب المصري، خصوصًا طالب التعليم المزدوج؛ ليكون لديه العديد من الجدارات وهي مجموعة من "القيم، والمعارف، والمهارات، والسلوكيات"، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا معلمين قادرين على تحديث المناهج وتدريب الطلاب، كما أصبحت المدارس الفنية لها نظم متابعة وتقييم، واعتماد جودة خاصة بها.

وأعرب الدكتور محمد هلال رئيس المركز الوطني للتدريب عن سعادته، واعدًا الحاضرين بالاستمرار لسنوات مقبلة بتدريب الطلاب، وتحفيزهم وتشجيعهم، مشيرا إلى أن هناك كثيرًا من التحديات سيتم التغلب عليها بالتعاون الجاد والمثمر بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.