التعليم العالي: قراراتنا بشأن الجامعة العمالية حرصا على مستقبل الطلبة

تؤكد وزارة التعليم العالى حرصها على مصلحة طلاب الجامعة العمالية، وسعيها لدعم جهود الجامعة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتدريبية بها.

كما تؤكد الوزارة أن القرارات التى تتخذها تاتى انطلاقا من حرصها على حسن سير العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلاب، وتعاونها مع إدارة الجامعة للنهوض بالمقومات المادية والبشرية والمقررات والبرامج الدراسية والتدريبية بما يمكنها من منح درجة البكالوريوس.

وتوضح الوزارة أن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 652 بتاريخ 1/9/2016 جاء بناء على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية، متضمنًا خطوات محددة لتصحيح أوضاعها وتلافي جوانب القصور بها، وصولاً إلى استعادة مكانتها وعودتها لتقديم الخدمة التعليمية حتى منح درجة البكالوريوس، حيث قرر المجلس أن تمنح الجامعة العمالية دبلومًا منتهيًا مدته سنتان اعتبارًا من العام الجامعي 2016/2017 لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) ولا تمنح الجامعة العمالية درجة البكالوريويس في أي تخصص للطلاب المستجدين، وذلك لحين الانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بها.

وتؤكد الوزارة أنها قد أوضحت لأبنائنا الطلاب والسادة أولياء الأمور أن هدفها الأساسى هو إصلاح جوانب القصور التى لحقت بالعملية التعليمية بالجامعة، وأن إدارة الجامعة العمالية على معرفة بالوضع الراهن بل موافقتها للوزارة وجهات الاختصاص بها على كافة ملاحظاتها بشأن جوانب القصور المختلفة بالجامعة سواء بشأن مقترحات لوائح دراسية جديدة أو وضع تصورات مستقبلية لتصحيح وتلافي جوانب القصور.