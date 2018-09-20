شرع عامل وعاطل، في قتل "طفل"، لسرقته بمنطقة المنصورية بمركز إمبابة.

وأشارت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، أن المتهمين قاموا بالتعدي بالضرب على المجني عليه بالحجارة، مما أسفر عن إصابته بكسر مضاعف في الجمجمة عقب مقاومة الضحية لهما أثناء سرقة الـ"توك توك"، الذي يعمل عليه ومملوك لوالدته.

وأوضحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، بتلقي مركز إمبابة بلاغا من "أحمد.ف" 26 عامًا، بمركز شرطة مركز إمبابة، متقدمًا بتقرير طبي صادر من مستشفى قصر العيني باسم ابن شقيقه "كريم.م" 12 عامًا، سائق "توك توك" يتضمن إصابته بكسر مضاعف بالجمجمة، وتم حجزه بالمستشفى.

وتم تشكيل فريق بحث، تحت قيادة العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم طارق مدحت رئيس مباحث مركز إمبابة، والرائد أحمد فرحات معاون المباحث، وتبين أن شابين تعدوا على الضحية بالضرب سرقة "توك توك" قيادته وهاتف محمول ومبلغ مالي 50 جنيهًا، وألقوا به في أرض زراعية، وتمكن الأهالي من نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة له.

وسجلت القوات تحت قيادة المقدم طارق مدحت رئيس مباحث مركز إمبابة، ما جاء على لسان عدد من الشهود، الذين أدلوا بأوصاف المتهمين، وبدأت القوات في تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تبين أن المشتبه فيهما هما "حميدو.ش" 25 عامًا، عامل، و"أحمد.ع" 26 عامًا، عاطل.

وتم استئذان النيابة العامة، وأعدت المباحث أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكنت قوة أمنية تحت قيادة المقدم طارق مدحت رئيس مباحث مركز إمبابة، في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأثناء مناقشتهما أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث شمال أكتوبر، قال المتهمان إنه نظرًا لمرورهما بضائقة مالية، وقررا سرقة توك توك وتوقفا على الطريق لاصطياد ضحية مع مراعاة صغر سنه، للتمكن من السيطرة عليه حتى مر توك توك المجني عليه، وطلبا منه توصيلهما إحدى المناطق الزراعية، والتي ما أن وصل إليها انهالا على رأسه ضربًا بالحجارة حتى تفجرت منها الدماء وألقيا بالزراعات وفرا هاربين.

وأضاف المتهمان أنهما قاما ببيع التوك توك لشخص ثالث يدعى "أحمد.ع" 63 عامًا، صاحب محل مبيدات بقرية كفر حكيم بمبلغ 6 آلاف جنيه قاما بإنفاقها.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام لنيابات مركز إمبابة، وباشرت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.