تشهد مكتبة الإسكندرية، الأربعاء المقبل، الحفل الختامي لبرنامج "القراءة الكبرى" لعام 2018، والذي نظمته المكتبة للعام العاشر على التوالي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2018، بالتعاون مع كل من امديست، والجمعية المصرية لأصدقاء المكتبة.

وتقدم المكتبة برنامج القراءة الكبرى للكبار (ابتداءً من سن 16 عامًا)، ويتم من خلاله إقامة أنشطة متنوعة حول عمل أدبي معين بهدف تشجيع الجمهور العام على القراءة والتعبير عن أفكار المشاركين بطريقة إبداعية.

كما تم اختيار قصتين قصيرتين لهذا العام هما "القلب الواشي" و"قناع الموت الأحمر" للكاتب الأمريكي إدغار آلان بو.

وتضمن برنامج القراءة الكبرى، أنشطة مختلفة تشمل مجموعة من المسابقات واللقاءات وورش العمل، منها ورشة الكتابة والمسرح، وورشة "فكِّرْ وعبِّرْ" للصم والبكم.

ويتضمن الحفل الختامي، الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقات المقامة حول مجموعة القصص القصيرة (مسابقة كتابة المقال باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، والمسابقة الفنية، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي، وكذلك مسابقة القراءة العلنية باللغة العربية والتي تنظم لأول مرة خلال هذا العام)، وتكريم المشاركين في جميع ورش العمل.

كما يضم الحفل عروض مسرحية للقصتين القصيرتين "القلب الواشي" و"قناع الموت الأحمر" كنتاج ورشة عمل الكتابة والمسرح، والتي قام المشاركون خلالها بتحويل الرواية إلى نص مسرحي وتمثيله، كما قام بعضهم بتأليف مقطوعات موسيقية خصيصًا للعروض المسرحية.

ويقدم العرض باللغة العربية، وتصاحبه ترجمة إلى لغة الإشارة، وسيكون عرض "قناع الموت الأحمر" بلغة الإشارة ومصحوبَا بترجمة صوتية، حيث إنه يعد دمجًا بين المشاركين بورشة المسرح من الصم وضعاف السمع مع المتكلمين.