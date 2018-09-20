كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز سرقة "فيلا" مملوكة لمهندس فى مدينة الشيخ زايد، وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث، التي أشرف عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة كانت تعمل لدى مالك الفيلا، واستغلت غيابه واستولت على طبنجة ومبلغ مالي.

جاء في تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الواقعة، بدأت ببلاغ ورد إلى قسم شرطة الشيخ زايد من "برهان.م.م" 71 سنة، مهندس زراعي بالمعاش، يفيد باكتشافه سرقة طبنجته "المرخص له بحملها"، ومبلغ 20 ألف جنيه، وكمية من المصوغات الذهبية من داخل غرفة نومه، ولم يتهم أحدا.

وشكل اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، حيث أسفرت جهود البحث والتحريات برئاسة العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم سامح بدوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، والرائد محمد المسلمي معاون المباحث، عن أن وراء ارتكاب الحادث، خادمة المُبلغ، وتدعى "شيماء.ع.ا" 32 سنة، من القاهرة.

وبإصدار إذن من النيابة العامة؛ ألقت قوة أمنية القبض على المتهمة، بعد التنسيق مع مباحث القاهرة، وبمواجهة المتهمة؛ اعترفت بارتكاب الواقعة لمرورها بضائقة مالية، وعلمها باحتفاظ مخدومها لمبالغ مالية في غرفة نومه، واستغلت فرصة عدم تواجده بالفيلا، واستولت على المبلغ المالي، وكيس بلاستيك ظنًا منها أن بداخله مصوغات ذهبية إلا إنها أكتشفت أن بداخله "طبنجة" فأخفتها داخل حقيبة سفر بإحدى غرف الفيلا، وأرشدت عنها.

وأضافت أنها أنفقت المبلغ المالي في سداد ديونها، وأنكرت استيلائها على أي مصوغات ذهبية.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار مدحت مكي المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر، وباشرت النيابة التحقيق، ولاتزال التحقيقات مستمرة.