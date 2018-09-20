قتل 3 أشخاص على الأقل، في حادث إطلاق نار في ولاية ميريلاند، الخميس، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

وقال مسؤولون في الشرطة المحلية بالولاية، إن إطلاق النار وقع في منطقة بيريمان، وطلبت السلطات من السكان تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن القاتل "لا يزال طليقا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ووصف مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" الواقعة بـ"وضع إطلاق نار نشط"، وقال إن مكتبه الميداني في بالتيمور يوفر المساعدة.

وقال مكتب رئيس الشرطة المحلية في مقاطعة هارفورد على "تويتر": "لا يزال الموقف يتطور".

وتقع منطقة بيريمان على بعد نحو 55 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من بالتيمور.