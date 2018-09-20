تنظم دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، حفلًا لفرقة "نجوم الشرق"، على مسرح أوبرا دمنهور، بمشاركة الفنانين الشباب تامر ربيع وفاطيما حسن وأحمد أبو خطوة.

تستهل المطربة الصاعدة فاطيما حسن، الحفل بأغنية حمال الأسية لفايزة أحمد، ثم تغني "أرد ليه" لأصالة، و"اسأل روحك" لأم كلثوم، بعدها يصعد الفنان الشاب أحمد أبو خطوة المسرح ليغني "مصر قالت" لعمرو دياب، و"بين شطين وماية" لمحمد قنديل، و"طاير يا هوا" لمحمد رشدي، و"الحلوة داير شباكها" لمحرم فؤاد، و"يا رتني" لهانى شاكر، و"على بابي واقف قمرين" لملحم بركات، ثم تعود فاطيما حسن مرة أخرى لتصعد المسرح وتغني "هكتبلك تعهد" لأنغام، و"أنا امتى نسيتك" لشيماء هلالي، و"أما براوة" لنجاة.

يختتم الحفل النجم الصاعد تامر ربيع بباقة من الأغاني المتنوعة هي: "في قلبي مكان" لمحمد محسن و"مين فينا" لأصالة و"شرنوبيد" وتشاركه في غنائها فاطيما، و"حياتك يا حبيبي" لسيد مكاوي، و"غريبة الناس" لوائل جسار، و"ميدلي" خالد سليم وملحم زين، و"خلص تارك" لصابر الرباعي، و"بلاش الملامة" لخالد سليم.

يذكر أن فرقة نجوم الشرق قام بتأسيسها مجموعة من المطربين الشباب الذين تدربوا في مركز تنمية المواهب بدرا أوبرا دمنهور، وأقاموا على مسرحها أول حفلاتهم الفنية التي نجحت بشكل كبير، فكانت دافع كبير لهم لإقامة حفل ثاني على المسرح نفسه، وتقدم الفرقة مختلف القوالب الغنائية التراثية والمعاصرة.