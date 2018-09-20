قال بيان للسفارة المصرية في إثيوبيا، إن الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي، التقى السفير أبوبكر حفني، سفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي، اليوم، في القصر الوطني بأديس أبابا، وذلك في إطار توديع السفير المصري بعد انتهاء فترة عمله.

وأبدى الرئيس الإثيوبي، التقدير للجهود التي بذلها السفير المصري خلال الأعوام الثلاثة الماضية، للنهوض بالعلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، وفقًا لبيان السفارة المصرية في إثيوبيا.

وشدد الرئيس الإثيوبي، على أن هناك كثير من المجالات التي تربط البلدين من علاقات تاريخية ممتدة، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع قدرات وإمكانات البلدين، لاسيما التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية، وزيادة التدفق السياحي، فضلًا عن تدعيم دور الدبلوماسية الشعبية، والسعي لتحقيق مشروعات تعتمد مبدأ التنمية المشتركة المستدامة.