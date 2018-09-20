إسبانيا تريد التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول جبل طارق

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، إن حكومته تريد التوصل بحلول منتصف أكتوبر المقبل إلى اتفاق مع بريطانيا حول مستقبل منطقة جبل طارق في مرحلة ما بعد "بريكست".

وأضاف سانشيز للصحافيين بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية هيمن عليها "البريكست" والهجرة "نحتاج إلى التوصل لاتفاق بشأن جبل طارق بحلول منتصف أكتوبر".

وتابع "ما زالت لدينا بعض التعقيدات لكني اعتقد أن رغبة الحكومة البريطانية والحكومة الإسبانية تقضي في التوصل إلى اتفاق".

في إبريل 2017، وافق الاتحاد الأوروبي على منح إسبانيا الحق في استخدام حق النقض ضد أي علاقة مستقبلية في مرحلة ما بعد "بريكست" بين التكتل وجبل طارق.

تخضع هذه المنطقة للسيطرة البريطانية منذ عام 1713 لكن مدريد تطالب بها منذ زمن بعيد، إلا أن إسبانيا تحاول طمأنة السكان بأنها لن تستخدم المفاوضات المتعلقة بجبل طارق لاستعادة الأراضي أو جعل حياتهم أكثر تعقيداً.

لكن سانشيز قال إن الخلافات لا تزال قائمة حول الاتهامات الإسبانية الدائمة بأن جبل طارق يعتبر ملاذا ضريبيا، وبعمليات تهريب التبغ عبر الحدود.

وتابع سانشيز "لدينا بعض الاختلافات في التعاون البيئي والتعاون القضائي والسياسي وحرية التنقل والتبغ والضرائب. هذا ليس كل شيء نقترب كثيرا من التوصل إلى اتفاق".