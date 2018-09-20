كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، الفائزين من شباب الخريجين وصغار الصناع والحرفيين، وذلك في المسابقة التي أقامتها إحدى الشركات المشاركة بمعرض "فرنكس دمياط"، بمدينة دمياط للأثاث في مجال تصميم الأثاث.

وأبدت المحافظ إعجابها الشديد بتصميمات المشاركين وعن تلك الفكرة التي تهدف إلى خلق قاعدة جديدة من المصممين وإنعاش سوق الأثاث بالمحافظة مما يحقق وصولها إلى طريق العالمية.

وأكدت المحافظ انه جرى الاتفاق مع مسؤولي الشركة على عقد دورات تدريبية تحت رعاية محافظة دمياط لدعم أفكار الشباب، ولتحقيق التنمية الشاملة في هذا القطاع.

واستمعت عوض إلى مقترحات الشباب من الفائزين لاستمرار مثل هذه المسابقات وسبل إقامة معارض دائمة بهدف دعم صناعة الأثاث بالمحافظة.

كما جرى تسليم الفائزين في المسابقة جوائز مالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين منهم بالقطاع الخاص.