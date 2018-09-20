أصدر الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، اليوم الخميس، قرارا بتكليف الدكتورة إنجي صابر أحمد درويش، المدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة بنها، مديرا للتخطيط الاستراتيجي بكلية التربية النوعية.

يذكر أن الدكتورة إنجي درويش حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة في التربية الفنية من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عام 2011.

وشغلت عددا من المناصب، منها منصب مدرس بقسم التربية الفنية بتخصص أشغال معادن وحُلي بجامعتي الزقازيق وبنها، وشاركت في برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم العالي "Tempus 2012".

كما شاركت في معرض الفن التشكيلي بعنوان "رؤى إيمانية" بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية بمتحف الفن الإسلامي يوليو 2018، ومعرض فنانو أمسيا الدولي"التربية عن طريق الفن"، والمؤتمر الثاني أفريقيا والشرق الأوسط، وشاركت بمهرجان أصدقاء الفن حول العالم الدولي الثالث وبمعرض "حب الوطن يجمعنا 2" بأتيلية القاهرة يناير 2018.