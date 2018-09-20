أكد الدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالي ووكيل كلية الطب البشري بجامعة بنها السابق، أهمية تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام 2019 عامًا للتعليم وتطوير البنية البشرية والتحتية للتعليم في مصر بكافة عناصرها التي تتمثل في المعلم والطالب والمنهج الدراسي.

ووجه راجح، خلال كلمته باحتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة بمدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات والتي أقيمت برعاية مجلس أمناء المدرسة وتحت إشراف السيد عز العرب مدير إدارة بنها التعليمية وبحضور عددا من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم كافة عناصر العلم والفكر والثقافة في مصر وعلى تبنيه لقضايا ستنعكس على الوطن مستقبلا وستجنى الأجيال المقبلة ثمار ما يتم إنجازه حاليا.

وأشار راجح إلى أهمية توفير البنية التدريبية والأكاديمية والعلمية للمعلمين المصريين وتوفير مناهج مواكبة لأحدث الطرق العالمية مرحبا بجهود الدكتور طارق شوقي وزير التعليم في هذا الصدد وتوفير المناخ الملائم للطلاب للإبداع ومواجهة كافة التحديات والعقبات التي تواجه العملية التعليمية باعتبار أن أفضل استثمار مربح في العالم هو الاستثمار في مجال التعليم.

وشهدت الاحتفالية التي نظمتها إدارة المدرسة برئاسة وفاء حسن تكريم 10 طلاب من أوائل الثانوية العامة و18 طالبا من أوائل الشهادة الإعدادية وتكريم عددا من المعلمين المثاليين والمتميزين بالمدرسة.