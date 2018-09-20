نجح محققون فى كشف مخطط قطرى أعدته مخابرات الدوحة، وظّفت فيه قراصنة الإنترنت فى دولتى الهند وروسيا لابتكار جهاز قادر على اختراق حسابات بريدية إلكترونية، لأشخاص وشركات باستخدام تقنية phishing أى الخداع الإلكترونى. على خلفية تحقيقات موسَّعة بأمريكا فى تورط قطر فى عمليات قرصنة إلكترونية.

وبعد الكشف عن المخطط، اتضح أن القراصنة أرسلوا «إيميلات» كأنها من قناة «بى بى سى» الإخبارية الشهيرة تتضمن روابط عند فتحها يتم اختراق البريد الإلكترونى للشخص فوراً.

ووفقاً للتحقيقات التى أُجريت فى قضية اختراق البريد الإلكترونى لإيليوت برويدى، الملياردير الأمريكى، أحد المساهمين فى حملة الرئيس دونالد ترامب، التى اتهم فيها قطر بالتورط والمسئولية عن اختراق بريده، تبين أن القراصنة اخترقوا أجهزة وحسابات إلكترونية تخص 1200 شخصية عربية وأوروبية وأمريكية منهم لاعبو كرة قدم وممثلون وسفراء ورؤساء دول، ما يعد خرقاً للاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى التى تضمن الخصوصية وتجرم القرصنة، بخلاف كونه جريمة يُعاقب عليها القانون فى مختلف الدول.

واتضح من التحقيق أن القراصنة بعد تتبع «الآى بى أدرِس» الخاصة بهم، أنهم عملوا من قبرص وقطر وروسيا وبريطانيا عن طريق شركة «أو راديو» القطرية المدعومة من الدوحة.

وكانت الإمارة الخليجية قد رفعت عدة دعاوى أمام القضاء الأمريكى، ضد شخصيات عربية تنتقد النظام القطرى فى الإعلام لدعمه الإرهاب، وبينت التحقيقات أن بعض «المدعى عليهم» قد تم اختراق حساباتهم الإلكترونية، عبر قراصنة الدوحة.