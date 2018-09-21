الري: تحرير محضر ضد مواطن اعتدى على سائق أثناء إزالة تعديات على النيل

واصلت الإدارة العامة للنيل شمال فرع دمياط بالمنصورة، أمس، إزالة مخلفات الردم بناحية سنبخت مركز أجا بمعاونة مركز شرطة أجا، حيث تنفيذ 3 قرارات إزالة ردم بمكعب يقدر بنحو 4 آلاف متر مكعب فضلا عن تنفيذ قراري إزالة أحدهما بمركز المنصورة والثاني بقسم أول المنصورة.

وقالت وزارة الري في بيان، أمس،: أنه أثناء تنفيذ قرار قسم أول المنصورة اعتدى أحد المواطنين على سائق اللودر الذي تصدى للمتعدي وأصر على تنفيذ المهمة المكلف بها رغم الاعتداء عليه، وتحرير محضر بالواقعة وعمل تقرير طبي.

وفور علمه بالواقعة، أشاد الدكتور الوزير محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى بموقف السائق وإصراره على إكمال مهمة الإزالة رغم الاعتداء عليه.

كما وجه الوزير أجهزة الوزارة بالاستمرار في تنفيذ الإزالات وفرض هيبة الدولة ممثلة في الأجهزة المعنية وبدعم من قوات إنفاذ القانون وبالتنسيق التام مع المحافظين.

كما وجه الوزير بتكريم مثل هذه النماذج المشرفة في أجهزة الوزارة وتقديم الدعم الكامل لهم أثناء تنفيذ مهامهم.