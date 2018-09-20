عقد المحاسب محمد فريد الشيوي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا للجهات المعنية للاستعداد في البدء بأعمال توسعة طريق "بلقاس – الستاموني" بداية من كوبرى المستشفى وحتى بترول أبو ماضي.

حضر الاجتماع المهندس أيمن جمال الدين مدير مشروع تطوير الطريق بالشركة المصرية للصيانة النهائية للطرق والمطارات، ومدير الإدارة الزراعة، ومسؤول كهرباء الستاموني، ورئيس شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير الطرق ورئيس الوحدة المحلية بالستاموني والشوامي والحفير والأمل ومدير الاتصالات ومديرو "البيئة، والطرق، وإدارة المجالس والمرافق".

وأكد الشيوي ضرورة تشابك الأيادي جميعا لتذليل أي عقبات تعوق البدء في هذا العمل الذى يعتبر نقلة حضارية لهذا الطريق بداية من بلقاس وحتى بترول أبو ماضي بطول 25 كيلومتر وعرض 7 أمتار بتكلفة 60 مليون جنيه.

وذكر أن الطريق تمتم الموافقة عليه بناء على الطلب المقدم من النائب وحيد قرقر للهيئة العامة للطرق والكباري وسوف يبدأ العمل بهذا الطريق خلال 7 أيام.