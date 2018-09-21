تسجيل الدخول
حملات لدعم

أحدث الأخبار

"فيكتوريا" تعود لابتلاع السفن.. مئات المفقودين في غرق عبارة تنزانيا

"فيكتوريا" تعود لابتلاع السفن.. مئات المفقودين في غرق عبارة تنزانيا

بالصور| توفيق عكاشة يفوز في مسابقة مهرجان الخيول بالشرقية

«العنصرية في دمهم»..بعد أزمة القومية بإسرائيل تشغيل العرب «غير مستحب»

«العنصرية في دمهم»..بعد أزمة القومية بإسرائيل تشغيل العرب «غير مستحب»

قبل حضوره لاجتماعاتها.. حصاد زيارات سابقة لـ"السيسي" إلى الأمم المتحدة

قبل حضوره لاجتماعاتها.. حصاد زيارات سابقة لـ"السيسي" إلى الأمم المتحدة

الري: تحرير محضر ضد مواطن اعتدى على سائق أثناء إزالة تعديات على النيل

الري: تحرير محضر ضد مواطن اعتدى على سائق أثناء إزالة تعديات على النيل

"مستقبل وطن" بالبحر الأحمر يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية في الغردقة

"مستقبل وطن" بالبحر الأحمر يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية في الغردقة

اختيارات الوطن

"الحياة تبدأ بعد السبعين".. آمال تتحدى "السرطان" وتحصل على البكالوريوس

"الحياة تبدأ بعد السبعين".. آمال تتحدى "السرطان" وتحصل على البكالوريوس

"لا سبرتاية ولا بوتاجاز".. محمود يصنع القهوة بجهاز و"أبليكيشن موبايل"

"لا سبرتاية ولا بوتاجاز".. محمود يصنع القهوة بجهاز و"أبليكيشن موبايل"

"كولونيا 555".. حكاية عطر أحبه جمال عبدالناصر وتحدث عنه وزير التموين

"كولونيا 555".. حكاية عطر أحبه جمال عبدالناصر وتحدث عنه وزير التموين

144 ساعة لـ"نجلي مبارك" في حبس "البورصة".. و"25 دقيقة" أخلت سبيلهما

144 ساعة لـ"نجلي مبارك" في حبس "البورصة".. و"25 دقيقة" أخلت سبيلهما

بالرقم القومي.. 4 خطوات للاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

بالرقم القومي.. 4 خطوات للاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي يجري جراحة نادرة لطفل حديث الولادة

مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي يجري جراحة نادرة لطفل حديث الولادة

الأكثر قراءة

عاجل