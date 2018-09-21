"مستقبل وطن" بالبحر الأحمر يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية في الغردقة

افتتح عماد سيف الدين أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، الخميس، معرضًا لبيع الأدوات المنزلية والمدرسية بأسعار مخفضة بمدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وقال أمين الحزب بالبحر الأحمر، إن المعرض يأتي في إطار الحملة التي أطلقها الحزب على مستوى الجمهورية تحت شعار "من حقك"، والتي تستهدف تقديم خدمات حقيقية في مجالات التعليم والصحة وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع الأعباء الاقتصادية عن المواطن.

وتشمل الحملة، معارض "أهلا بالمدارس" التي تستمر على مدار شهري "سبتمبر وأكتوبر"، وتواجه الغلاء في المستلزمات المدرسية، والتنسيق من خلال أعضاء الحزب والمدارس على دفع المصروفات المدرسية لغير القادرين.

وأشار المهندس أحمد الدقاق، إلى أن المعارض التي ينظمها الحزب للمستلزمات الدراسية ستظل مستمرة حتى منتصف أكتوبر المقبل، نظرًا للإقبال الشديد الذي شهده اليوم الافتتاحي للمعرض.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن أمانة الحزب تعاقدت مع شركة لبيع الأدوات للمواطنين بسعر الجملة، مؤكدًا رضا الجماهير عن الأسعار.