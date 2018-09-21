دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بفرق من العمال والمهندسين لإصلاح خط مجاري، إثر تسرب كمية كبيرة من مياه المجاري بشارع النصر الرئيسي بالغردقة، ودفعت الشركة عدد من السيارات لشفط المياه.

وتسبب انفجار ماسورة مياه صرف صحي إلى إغراق شارع النصر بمدينة الغردقة، وتراكمت المياه بكميات كبيرة في الشارع، وتسببت في تعطيل حركة المرور وتحول الشارع إلى بركة من المياه.

وأعلنت شركة المياه أن فرق التشغيل والصيانة والصرف الصحي بشركة مياه البحر الأحمر، تتعامل فورا مع جميع البلاغات التي يتم تلقيها عبر الخط الساخن 125 من بلاغات طفح صرف صحي أو الأعطال، وتسرب مياه الشرب حيث يعمل الخط الساخن طوال 24 ساعة على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، ويتم إنهاء البلاغات بعدة مناطق بجميع مدن المحافظة يوميا.