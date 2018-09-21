قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تقديرات مصلحة الضرائب العقارية "جزافية"، بسبب عدم وجود قاعدة معلومات كاملة عن المباني الموجودة في البلاد.

وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن تقديرات المصلحة تختلف من محافظة لأخرى، حيث تفرض منضبطة في بعض المحافظات، بينما تكون غير منضبطة في محافظات أخرى، مؤكدًا أن هذه الممارسات جعلت بعض المواطنين يتذمرون من فرضها.

وتابع: "المنشآت التي بنيت قبل عام 1997 يدفع أصحابها ضريبة متدنية للغاية، قد تصل إلى 70 قرشًا".

بدوره، أوضح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما ذهب إليه وكيل لجنة الخطه والموازنة بالمجلس، قائلًا: "أصحاب الوحدات السكنية التي بنيت قبل عام 1997، البالغ عددها 3 ملايين وحدة سكنية، يدفعون ضريبة متدنية جدًا، في الوقت الذي يدفع فيه جيرانهم ضرائب أكبر بكتير".