قال اللواء ضياء أبو العزم، رئيس مدينة كرداسة، إن محافظ الجيزة أصدر توجيهاته برفع المخلفات الموجودة على الطرق المؤدية لكرداسة وإزالة "الردش" الموجود.

وأضاف أبو العزم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، أن "طريق اللبيني سيتم تحسينه وإزالة المخلفات عليه ابتداء من الأسبوع المقبل، وتم التعاقد مع أحد المقاولين وسيرى أهالي كرداسة طفرة في الطرق".

وواصل: "لن يكون هناك أي تجمع للقمامة في أي مكان بكرداسة".

وأشار رئيس المدينة إلى إنشاء 3 طرق رئيسية جديدة بكرداسة، ورصف 5 شوارع جديدة، مؤكدا أن المحافظ يضع المدينة على قائمة أولوياته.