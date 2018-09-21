أطلقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المرحلة الثانية من مبادرة "فكرتك شركتك"، لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر.

جاء ذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسرعة الأعمال "فلك"، بحضور الدكتور شهاب مرزبان رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، والمهندس حسن العطاس رئيس الجانب السعودى في لجنة منحة المملكة العربية السعودية، في مقر الوزارة بصلاح سالم.

وذكرت الدكتورة سحر نصر أن برنامج مصر لريادة الأعمال من 4 عناصر أساسية، وهي "التمويل، ومسرعات الأعمال، ومراكز خدمة الأعمال"، مؤكدة حرص والتزام من الوزارة على دعم المستثمر الصغير، حيث أنشئ أول مركز لرواد الأعمال داخل الوزارة، ويتم تأسيس حضانة لريادة الأعمال داخل كل فرع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المرحلة الثانية من "فكرتك شركتك" ستتبنى أفكارًا مبتكرة جديدة، وتشهد انضمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم المبادرة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تهدف هذه المرحلة لزيادة الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز مشروعاتهم الناشئة لكي تنمو وتنافس بشكل فعال، داعية القطاع الخاص إلى دعم مشروعات الشباب.

وقدّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للوزيرة على جهودها في دعم مشروعات الشباب، مؤكدا حرص وزارته على دعم مبادرة "فكرتك شركتك" نظرًا لدورها في دعم الشركات الناشئة والشباب.

وقال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال: "حققت المرحلة الأولى من المبادرة نجاحا كبيرا، والتي تقدمت فيها 3600 فكرة من 27 محافظة، واختير نحو 116 فكرة بعد إجراء مقابلات شخصية مع أصحاب هذه الأفكار، ثم تأهلوا إلى معسكر تدريبي، ومن خلاله اختيرت 30 شركة ناشئة في مجموعة متنوعة من المجالات مثل التكنولوجيا الصحية والخدمات المنزلية والالكترونية والسيارات والطعام".

وأوضح أن المبادرة موَّلتهم من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه في مقابل حصة بسيطة من 4 إلى 8% من الشركة، مشيرا إلى أنه يمكن لأي شخص المشاركة في برنامج "فكرتك شركتك"، وكل ما يحتاجه الشخص هو فكرة مبتكرة لمنتج أو خدمة تتمتع بإمكانات نمو عالية وفريق مؤسس يمتلك المهارات اللازمة والمكملة لتحويل فكرتهم إلى مشروع مربح.