قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اقتراب حلول فصل الخريف يتسبب في انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض نسب الرطوبة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك تعاون شبه يومي بين هيئة الأرصاد الجوية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، للوقوف على كافة المستجدات التي تطرأ على أحوال الطقس، والتحذير في حال التبنؤ بأحوال مناخية سيئة قد تحل بأي محافظة، موضحا أن الهيئة تتواصل أيضًا بشكل مباشر مع المحافظات، مشيرًا إلى أن النشرة الجوية تصل كل يوم إلى المحافظات لاتخاذ الاحتياطات.