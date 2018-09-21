نصار: حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع اعضاء الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الامريكى برئاسة عمر مهنا رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للاسمنت حيث تناول اللقاء الترتيبات النهائية الخاصة بزيارة اعضاء الجانب المصرى بمجلس الاعمال لواشنطن اواخر الشهر الجارى والتي تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية في مختلف المجالات وعلى مختلف الاصعدة ، كما تناول اللقاء الاستعدادات التى تقوم بها حالياً غرفة التجارة الامريكية ومجلس الاعمال المصرى الامريكى لاستقبال وفد الشركات الأمريكية والذى سيزور القاهرة نهاية شهر أكتوبر المقبل للتعرف على الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية حيث يضم الوفد مسؤولي أكثر من 60 شركة أمريكية.

حضر اللقاء المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة و السفيرة ماجدة شاهين، مستشار الوزير للعلاقات الدولية و أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.

وقال الوزير أن اللقاء تناول عدد من الملفات الهامة المطروحة على جدول الاعمال المصري والأمريكي على المستويين الرسمي ومستوى رجال الاعمال من بينها المفاوضات المتعلقة باتفاقية التيفا وسبل زيادة التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

واضاف ان السوق الأمريكي يمثل وجهة هامة للصادرات المصرية خاصة وأنها تتمتع برواج كبير وقبول لدى المستهلك الأمريكي وذلك بفضل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين والتى تعزز من تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الأمريكية. مشيرا إلى أن السوق المصرية يعد مقصدا هاما للاستثمارات الامريكية باعتبارها محوراً تسويقيا رئيسيا لدول قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

واوضح الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال السبعة أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 29.2% حيث سجلت 3 مليار و822 مليون دولار مقابل 2 مليار و956 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال السبعة أشهر الأولى من العام بقيمة 832 مليون دولار.

ولفت نصار الى ان الاستثمارات الامريكية في مصر تبلغ حاليا 2.4 مليار دولار في عدد 1222 مشروعاً تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لافتا الي ان الاستثمارات الامريكية في مصر تمثل نحو 35.4% من الاستثمارات الامريكية المباشرة في القارة الافريقية و 46.2% من الاستثمارات الامريكية في منطقة الشرق الاوسط حيث تعتبر مصر اكبر مستقبل للاستثمارات الامريكية في قارة افريقيا والثانية في الشرق الاوسط .

ومن جانبه قال عمر مهنا رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكي ان الزيارة المقبلة لأعضاء الجانب المصرى بمجلس الاعمال لواشنطن تستهدف الارتقاء بمشروعات التعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة الامريكية لمستويات متميزة، لافتا الى ان الزيارة تستهدف ايضاً تعميق التواصل بين مجتمعى الاعمال بالبلدين وترجمة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الى مشروعات استثمارية مشتركة بالإضافة الى تحقيق الاستفادة القصوى من السوق الأمريكي الضخم فى زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الاستهلاكى الكبير .