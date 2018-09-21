أمرت النيابة العامة بمركز جهينة بسوهاج، حبس صاحب محل قطع غيار دراجات بخارية 4 أيام، على ذمة التحقيقات لتزييفه اللوحات المعدنية وتقليد أختام الشهر العقاري والمرور ومصلحة الجمارك وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية وضبط بحوزته 15 لوحة معدنية مزيفة، 190 توكيلا مزورا، 30 إفراج جمركي مزور، و5 شهادات بيانات مزورة، 200 عقد بيع عرفي مزور.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية بورد معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام "أمين. م. م. أ" 46 عاما، صاحب محل قطع غيار دراجات بخارية "توك توك" ويقيم بناحية جهينة الغربية، دائرة مركز جهينة والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 3975 إداري مركز المراغة "تزوير" والسابق اتهامه في 3 قضايا "تزوير – مخدرات - سرقة بالإكراه" آخرها القضية رقم 2183 جنايات مركز جهينة لسنة 2017 "مخدرات" بتزوير الأوراق الخاصة ببيانات مالكي الدرجات البخارية "توك توك" وتوكيلات البيع والإفراج الجمركي وتزييف اللوحات المعدنية وتقليد أختام الشهر العقاري والمرور ومصلحة الجمارك وبيعها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك وضباط وحدة مباحث المرور ومركز جهينة، أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 15 لوحة معدنية مزيفة، 190 توكيلا مزورا، 30 إفراج جمركي مزور، و5 شهادات بيانات مزورة، 200 عقد بيع عرفي مزور بمواجهة المتهم اعترف بما أسفر عنه الضبط، جرى التحفظ على المضبوطات، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3081 إداري مركز جهينة لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.