تعرض قناة المحور في التاسعة مساء اليوم، الأمسية الوطنية والعرس الثقافي لصالون المحور، التي أقيمت تحت عنوان "في حب مصر الإعلام الكلمة والرسالة".

كان النائب أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ضيف شرف صالون المحور الثقافي، ونظمت الأمسية بحضور الكاتب الصحفي خالد صلاح، وصبري غنيم، والإعلامى محمد فودة، ومفيد شهاب، والإعلامي طارق علام.

وكرم حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، وأهداه قلادة جامعة سيناء في صورة راقية وحضارية، تقديرا لمكانته الإعلامية والثقافية والفنية والأدبية.