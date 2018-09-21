انفجار أسفل سيارة بمنطقة توريل بالمنصورة وحدوث تلفيات بمحلات مجاورة

وقع انفجار أسفل سيارة بشارع الفلكي متفرع من ميدان فريد المصري بمنطقة توريل بمدينة المنصورة، أمام أحد معارض السيارات، اليوم، مما تسبب في حدوث تلفيات بها وبزجاج بعض المحلات المجاورة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء محمد حجي، مدير الأمن، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمكان البلاغ وجرى فرض كردون أمني حول المنطقة.

وتبين أن الانفجار أسفل سيارة مرسيدس سوداء اللون تحمل أرقام 180283 ملاكي دقهلية بالشارع كانت متواجدة أمام معرض سيارات ملك "ع. أ" فيما تسبب الانفجار في تهشم السيارة ومجموعة من الواجهات الزجاجية لمعرض السيارات وبعض من زجاج السيارات.

وبدأ ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني، في تفريغ الكاميرات المتواجدة بالشارع والمنطقة المحيطة المؤدية للشارع للوصول إلى سبب الانفجار.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح وجرى تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي عبوات ناسفة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف لغز الحادث.